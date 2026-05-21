Более 140 бюджетных инвестпроектов не завершили в Казахстане в 2025 году

В Казахстане в 2025 году не завершили 141 бюджетный инвестиционный проект из 683 запланированных. Об этом заявила член Высшей аудиторской палаты Юлия Энгель при рассмотрении отчетов об исполнении республиканского бюджета за 2025 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Юлии Энгель, в течение года Правительство провело восемь корректировок бюджета. Этому способствовало увеличение допустимого объема перераспределения средств без уточнения бюджета с 10% до 15%.

— Но здесь не все так однозначно. Вместо гибкого механизма для повышения результативности управления средствами, корректировки фактически «сглаживали» последствия неэффективного планирования. По отдельным администраторам расходы с учетом восьми корректировок совокупно подвергались сокращению до 90 процентов от первоначально утвержденного бюджета по соответствующей бюджетной программе. Почему так произошло? Не определено к какому бюджету должно соблюдаться ограничение в размере 15 процентов: утвержденному, уточненному или скорректированному, — пояснила Юлия Энгель.

Она заявила, что это позволило госорганам интерпретировать норму в пользу расширения собственных полномочий по изменению структуры расходов. Как результат, снижено качество бюджетного планирования и нивелирована дисциплинирующая роль лимитов. Кроме того, требование об информировании Парламента о проведенных корректировках, как отметили в ВАП, было исполнено не в полном объеме.

По данным палаты, в 2025 году доходы бюджета без учета трансфертов не были исполнены на 335,3 млрд тенге. Одной из причин назван чрезмерно оптимистичный прогноз налоговых поступлений. Также, по оценкам ВАП, в 2025 году приостановлен возврат НДС почти на 900 млрд тенге. Ухудшилось качество налогового контроля и его результативность.

— В 2025 году сумма судебных обжалований налоговых начислений выросла более чем в два раза. При этом за последние четыре года более половины обжалованных сумм судами присуждаются в пользу налогоплательщиков, — сообщила Юлия Энгель.

Структура расходов, в свою очередь, по ее словам, свидетельствует о постепенном смещении в сторону обслуживания накопленных обязательств и текущего потребления. Как результат, бюджет развития ограничен. Сегодня это 6,4% против 8,1% за 2024 год.

— С приоритезацией администраторы пока тоже не совсем справляются. Всего перераспределено 2,4 триллиона тенге. Что кроется за этими цифрами? Исключено 99 бюджетных инвестиционных проектов на 75 миллиардов тенге в процессе исполнения бюджета. Из запланированных к завершению 683 инвестпроектов не завершен 141 проект. Сумма неэффективно использованных бюджетных средств, выделенных в 2025 году, превысила уровень 2024 года в 1,7 раза, — проинформировала член ВАП.

Ранее в Минфине сообщили, что расходы государственного бюджета за 2025 год исполнены на 95%, в том числе республиканского — 96%, местных — 95%.