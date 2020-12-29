НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 14 тысяч иностранных граждан работают на казахстанских предприятиях. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мероприятиями по обеспечению занятости охвачено более 1 млн 390 тысяч человек, из них 730 тысяч обеспечено постоянным рабочими местами. На контроле находится и ситуация в предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу. В текущем году в целях защиты внутреннего рынка труда сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы по сравнению с прошлым годом на 40%. На 1 декабря текущего года по разрешению местных исполнительных органов на 1,7 тыс. предприятиях осуществляют трудовую деятельность 14 600 иностранных граждан», - сообщил Биржан Нурымбетов на заседании Правительства.

Государственными инспекторами труда на 1 декабря проведена 71 проверка предприятий, привлекающих иностранную рабочую силу.

«Выявлено и устранено 608 нарушений. Кроме того, в Трудовой кодекс внесено дополнение, обязывающее работодателей обеспечивать работников не только равной оплатой за равный труд, но и на равные производственно-бытовые условия», - отметил министр.