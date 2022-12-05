Более 14 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом в Жетысуской области

5 Декабря 2022, 22:38

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуской области Асхат Чарапиев сообщил, что с начала октября в регионе зарегистрировано 14 437 случаев острой респираторной вирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заболеваемость увеличилась на 4,4% по сравнению с эпидемиологическим периодом прошлого года, заболеваемость детей до 14 лет составляет 61,3%.

По словам спикера, также зарегистрировано 149 лабораторно подтвержденных случаев гриппа (типом 148-В, типом 1-А). По области завершены работы по иммунизации населения вакциной против гриппа. За счет средств местного бюджета запланирована вакцинация 92 913 человек, из них охвачено 24,8% - дети до 14 лет, 75,1% - взрослых, иммунизировано 13,7% населения области.

Контингенты закрытых учреждений, организованных бесплатной иммунизацией против гриппа (дети ясельного возраста, дети, инвалиды, дома престарелых и школы-интернаты) - 97%, часто болеющие дети с ослабленным иммунитетом и взрослые с хроническими заболеваниями - 98,5%, медицинские работники - 97,6%, беременные женщины во втором, третьем триместрах - 98,5%.

Ранее сообщалось, что в Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 23 995 случаев ОРВИ, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 28,3%.