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Более 14 тысяч человек привились вакциной Рfizer в Туркестанской области
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестане продолжается вакцинация препаратом «Pfizer» против COVID-19 среди подростков в возрасте 12 лет и старше, а также беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.
В учреждениях созданы все условия для проведения профилактической работы. Медицинские специалисты прошли специальное обучение.
Вакцинация проводится в добровольном порядке. Профилактические прививки проводятся только с согласия самих граждан. Вакцинация подростков – только с согласия родителей или законного представителя.
В настоящее время количество привитых препаратом «Pfizer» по региону составляет – 14097 человек. Из них 11162 - подростка, 1921 - беременная и 1014 кормящих женщин. После вакцинации пациенты находится под наблюдением врачей.
Отметим, что в Туркестанскую область поставлена новая партия препарата «Pfizer» в количестве 46800 штук.
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