Более 1,4 тысячи правонарушений пресекли в Павлодарской области

В Павлодарской области полицейские пресекли 1 408 правонарушений, в том числе 18 фактов вождения в состоянии опьянения и 51 факт мелкого хулиганства, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В Павлодарской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», направленное на профилактику правонарушений, обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка, сообщает Polisia.kz.

По данным ведомства, с начала мероприятия пресечено 1 408 правонарушений, в том числе 18 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 12 фактов управления транспортными средствами водителями, ранее лишенными права управления, но вновь севшими за руль, а также 51 факт мелкого хулиганства.

Также зарегистрировано 246 нарушений, связанных с распитием алкогольных напитков в общественных местах. В центр временной адаптации и детоксикации помещено 404 человека.

— К примеру, в Павлодаре на улице Едіге би сотрудники полиции остановили автомобиль Kia. Водитель был пьян, что подтверждено медицинским освидетельствованием. Возле поселка Щидерты водитель Lexus RX200 выехал на полосу встречного движения. В отношении нарушителей собраны необходимые материалы и направлены в суд. Оба транспортных средства помещены на специализированную стоянку, — сообщил начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области Бакибай Ахмедьянов.

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