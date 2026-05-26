KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Более 14 тысяч педагогов Павлодарской области прошли обучение по ИИ и цифровым технологиям

    В Павлодарской области проводится системная работа по повышению цифровой грамотности педагогов и внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс. Об этом сообщили в акимате Павлодарской области в ответ на запрос агентства Kazinform.

    школа
    Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

    По данным акимата региона, специализированные курсы по ИИ прошли 14 127 педагогов, что составляет более 70% от общего числа учителей области.

    Обучение организовано по двум ключевым направлениям. На базе Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» квалификацию повысили 8 714 специалистов. Еще 9 666 педагогов прошли подготовку на платформе «Daryn AI» при поддержке партии «Amanat».

    Дополнительно с января по март текущего года Центр информационных технологий (ЦИТ) провел серию онлайн-вебинаров для педагогов области на платформе Microsoft Teams. Основное внимание было уделено практическому применению ИИ и информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе.

    Отмечается, что мероприятия позволили учителям не только получить теоретические знания, но и внедрить современные цифровые инструменты в повседневную педагогическую практику.

    Ранее Kazinform сообщал, что около 60 тысяч педагогов Казахстана обучат работе с ИИ.

    Образование Искусственный интеллект Учителя Педагоги ИИ Павлодарская область школа
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор