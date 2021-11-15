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Более 14 квартирных краж совершил житель Туркестана
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в 14 квартирных кражах мужчину задержали полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
«В дежурную часть управления полиции Туркестана с заявлением о квартирной краже обратился один из местных жителей. По словам потерпевшего, неизвестные лица проникли к нему в дом через окно и похитили швейную машину, стоимостью 100 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК.
С целью раскрытия преступления в УП Туркестана создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции. Оперативники провели розыскные мероприятия, подворный обход близлежащих территорий, опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Спустя некоторое время полицейские задержали подозреваемого, жителя областного центра. В ходе следствия установлена причастность молодого человека к совершению 14 фактов квартирных краж. Изъятые в качестве вещественных доказательств краденные вещи возвращены законным владельцам. В настоящее время по указанным фактам проведено досудебное расследование, а собранные материалы с обвинительным актом направлены в суд. Подозреваемый находится под стражей.
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