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Более 14 квартирных краж совершил житель Туркестана

15 Ноября 2021 04:14
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Более 14 квартирных краж совершил житель Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в 14 квартирных кражах мужчину задержали полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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«В дежурную часть управления полиции Туркестана с заявлением о квартирной краже обратился один из местных жителей. По словам потерпевшего, неизвестные лица проникли к нему в дом через окно и похитили швейную машину, стоимостью 100 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК.

С целью раскрытия преступления в УП Туркестана создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции. Оперативники провели розыскные мероприятия, подворный обход близлежащих территорий, опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спустя некоторое время полицейские задержали подозреваемого, жителя областного центра. В ходе следствия установлена причастность молодого человека к совершению 14 фактов квартирных краж. Изъятые в качестве вещественных доказательств краденные вещи возвращены законным владельцам. В настоящее время по указанным фактам проведено досудебное расследование, а собранные материалы с обвинительным актом направлены в суд. Подозреваемый находится под стражей.

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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы  
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