Более 131 тысячи казахстанцев охвачены мерами содействия занятости с начала года

По данным на 1 июня 2026 года активными мерами содействия занятости охвачено 131,3 тыс. человек, трудоустроено 200,4 тыс. казахстанцев, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РК.

Комплекс мер по повышению занятости, развитию предпринимательства и профессиональному обучению граждан находится на особом контроле Правительства. Основными инструментами реализации этих задач выступают региональные карты занятости, национальные проекты и профильные государственные программы.

Одним из ключевых направлений остается организация субсидируемых рабочих мест. На сегодняшний день на такие рабочие места трудоустроено 69,8 тыс. человек. Из них:

на общественные работы направлено 49,6 тыс. человек,

на социальные рабочие места — 8,2 тыс. человек,

на молодежную практику — 4,9 тыс. человек,

в рамках проекта «Серебряный возраст» — 7,1 тыс. человек.

Особое внимание уделяется повышению квалификации и обучению граждан новым навыкам, востребованным на рынке труда. Онлайн-обучением охвачено 37,5 тыс. безработных граждан, из которых 29,3 тыс. уже завершили курсы и получили соответствующие сертификаты.

Кроме того, продолжается реализация проекта «Бастау Бизнес», направленного на развитие предпринимательских навыков среди населения. С начала года обучением основам предпринимательства охвачено 21,0 тыс. человек, из них 10 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

В целях подготовки кадров по запросам работодателей на профессиональное обучение направлено 3 040 человек, из них завершили обучение 78 человек. После завершения обучения трудоустроено 46 человек. Данная мера позволяет обеспечить предприятия необходимыми специалистами с учетом потребностей региональных рынков труда.

Наряду с этим, в карьерных центрах проводится активная работа по профориентации граждан. Социальную профориентацию и консультационные услуги получили 170,6 тыс. человек, что способствует более эффективному выбору профессии и повышению конкурентоспособности граждан на рынке труда.

Следует отметить, что трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением обязательных пенсионных взносов.

Так, по состоянию на 1 июня 2026 года трудоустроено 200,4 тыс. человек, в том числе:

в рамках активных мер содействия занятости населения — 69,8 тыс. человек;

на свободные вакансии, размещенные работодателями на Электронной бирже труда, — 69,9 тыс. человек;

в рамках инициативы Главы государства «100 рабочих мест на 10 тыс. жителей» — 55,7 тыс. человек;

в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами, — 5,0 тыс. человек.

Кроме того, для поддержки предпринимательской активности населения в 2026 году предусмотрена выдача девяти тыс. государственных грантов социально уязвимым категориям граждан в размере до 400 МРП, или 1 730 000 тенге, на реализацию новых бизнес-инициатив.

Ранее сообщалось о том, что численность занятого населения Казахстана достигла 9,4 млн человек.