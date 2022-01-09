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Более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих пострадали в  ходе  беспорядков в Алматы

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Января 2022, 09:25
Более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих пострадали в  ходе  беспорядков в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих пострадали в ходе беспорядков в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар24».

«5 января в Алматы одномоментно прибыли около 20 тысяч человек, при этом они были лучше вооружены и организованы. Более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, Министерства обороны, а также специальных органов пострадали», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что 5135 человек задержаны в Казахстане.

И.о. министра внутренних дел Тургумбаев раскрыл детали произошедших в стране беспорядков. Говоря о ситуации в Алматы, Ерлан Тургумбаев заявил, что собравшиеся не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры.

«По всем фактам применения насилия в отношении представители власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж начато 125 досудебных расследований. Задержаны больше 5 тысяч человек», - отметили в МВД.

Алматы   Армия   МВД РК   ЧП-2022  
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