НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих пострадали в ходе беспорядков в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар24».

«5 января в Алматы одномоментно прибыли около 20 тысяч человек, при этом они были лучше вооружены и организованы. Более 1300 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, Министерства обороны, а также специальных органов пострадали», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что 5135 человек задержаны в Казахстане.

И.о. министра внутренних дел Тургумбаев раскрыл детали произошедших в стране беспорядков. Говоря о ситуации в Алматы, Ерлан Тургумбаев заявил, что собравшиеся не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры.

«По всем фактам применения насилия в отношении представители власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж начато 125 досудебных расследований. Задержаны больше 5 тысяч человек», - отметили в МВД.