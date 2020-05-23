Более 1300 семей Мактаарала получили денежную помощь в одну тысячу долларов США

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 5 миллионов 202 тысячи долларов США из фонда Алишера Усманова перечислено на счета 5202 пострадавших семей (30 420 человек) от наводнения в Мактааральском районе. На сегодня 1308 семей уже получили денежные средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В настоящее время 90% из 4638 банковских карт уже распределено среди жителей. Оставшимся семьям также выдадут в обязательном порядке данные карты.

Об этом сообщил руководитель областного департамента финансов Абдрахман Тасыбаев в прямом эфире с первым заместителем председателя Туркестанского филиала партии «Нур Отан» Бейсеном Тажибаевым.

«Тысячу долларов США из фонда Алишера Усманова получили жители 13 населенных пунктов двух сельских округов Мактааральского района. В частности, в Енбекшинском сельском округе: села Мырзакент, Жанатурмыс, Т.Жайлыбаев, Нурлы Тан, Шугыла, Жантаксай, а также в сельском округе Жанажол: села Нурлы Жол, Женис, Фердауси, Достык, Оргегас, Арайлы Акжол. У населения не требуются лишние бумаги, они должны иметь адресный сертификат или документ, подтверждающий, что они являются сельскими жителями», - сказал глава департамента.

Как ранее сообщалось, каждая семья, проживающая в затопленных селах Жанатурмыс, Женис, Фердауси, Достык, Оргебас в Мактааральском районе, получит по 100 тысяч тенге из государственного резерва. На эти цели правительство выделило 650 миллионов тенге. По данным акимата района, из 846 домов выплата будет производиться 6128 жителям.

В завершении прямой трансляции Бейсен Даулетулы сказал, что разъяснительная работа по выплате компенсации пострадавшим будет усилена, а обращения граждан внимательно рассмотрены. Он также сообщил, что вопрос сельчан об отсутствии документов на недвижимость также будет учтен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мактааральском районе 6128 пострадавшим от наводнения семьям начали выдавать банковские карты «Халык» для оплаты 100 тысяч тенге из государственного резерва.







