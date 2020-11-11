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Более 1300 домов отремонтировали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 1 305 домов отремонтировали по госпрограмме за последние 9 лет. Об этом на онлайн-брифинге в РСК сообщил заместитель руководителя управления жилищной политики города Мейржан Отыншиев, передает корреспондент МИА «Казинформ»
Как отметил Мейржан Отыншиев, в городе отдельное внимание уделяется состоянию домов.
За время реализации Государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы-Жер» на 2020-2025 годы в период 2011-2020 годов ремонтом охвачено 1 305 дома (капитальный ремонт в 721 домах, замена 1241 лифта в 584 домах).
Так, на сегодняшний день заменено 300 лифтов в 138 домах. Также заключены договора на капитальный ремонт по 62 домам, в том числе по 20 домам ведутся ремонтные работы, ремонт завершен по 42 домам.
Ранее Мейржан Отыншиев рассказал о работе по переходу от КСК в объединения собственников имущества (ОСИ) или на простое товарищество (ПТ). Он призвал всех жителей многоквартирных домов активно участвовать в собраниях.
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