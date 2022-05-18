18 Мая 2022 14:55

Более 1300 детей родились по программе «Аңсаған сәби»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С помощью процедуры ЭКО в текущем году забеременели 3063 женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2021 года по поручению Президента Республики Казахстан запущена специальная программа «Аңсаған сәби». В рамках программы предусмотрено ежегодное выделение 7000 квот на ЭКО до 2026 года. По состоянию на апрель текущего года с помощью ЭКО забеременели 3063 женщины, родились 1307 детей», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

В рамках реализации мероприятий по защите здоровья детей министерство особое внимание уделит профилактике. Будут расширены пакеты профилактических осмотров детей с учетом текущего объема проводимых исследований (ОАК, ОАМ, оптоакустическая ремиссия). Из средств республиканского бюджета предусмотрено финансирование в размере 16,4 млрд тенге на приобретение 24 позиций лекарственных средств для лечения детей с девятью редкими заболеваниями, в том числе со спинальной мышечной атрофией и эпилепсией.