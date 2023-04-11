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Более 130 случаев несоблюдения температурного режима работы теплосетей зафиксировано на ТЭЦ в Риддере

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Апреля 2023, 10:32
Более 130 случаев несоблюдения температурного режима работы теплосетей зафиксировано на ТЭЦ в Риддере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Риддере зафиксирован самый высокий показатель случаев несоблюдения температурного режима работы теплосетей. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конце октября прошлого года начались серьезные аварийные ситуации на Риддерской ТЭЦ со значительным снижением температуры тепловой сети. В январе т.г. произошел пожар в галереях ленточных конвейеров и на щите управления котла 6. В марте было термическое повреждение кабелей на котле 5 и хлопок угольной пыли в районе котла 6 с частичным разрушением ограждающих конструкций», - напомнил Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

С начала отопительного периода произошло 133 случаев несоблюдения температурного режима работы тепловых сетей. По его словам, это наибольший показатель по стране.

«Имеющаяся задолженность перед АО «Каражыра» за поставленный уголь в размере порядка 1,5 млрд тенге сказывается на стабильной поставке топлива. По данным фактам были проведены расследования, внеплановые проверки с составлением протоколов о наказании», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что на ТЭЦ в Риддере произошел пожар в цехе топливоподачи, в связи с чем вновь снизилась температура в теплосети. Износ оборудования на ТЭЦ в Риддере достиг показателя 74,5%. Полномасштабная реконструкция запланирована в мае.


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