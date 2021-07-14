Более 130 случаев КВИ выявлено за сутки в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано 134 случаев КВИ. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 14 июля в области зарегистрировано 28 589 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 18 122. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1 337,6. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели вырос с 0,2% до 0,3%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском, Балхашском, Ескельдинском, Илийском, Карасайском, Каратальском, Райымбекском, Талгарском районах.

За последние сутки зарегистрировано 134 случаев КВИ, темп прироста – 0,5%, из них 105 симптомных и 29 бессимптомных случаев. Из 134 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет – 23, 11 случаев среди школьников и 4 случая среди студентов.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский – 5, Балхашский - 3, Енбекшиказахский - 9, Ескельдинский - 4, Жамбылский – 3, Илийский – 20, Карасайский - 4, Каратальский - 7, Кербулакский – 2, Коксуский – 1, Панфиловский – 7, Райымбекский – 2, Талгарский – 30, Уйгурский – 5, г. Капчагай – 1, г. Талдыкорган – 29, г. Текели - 2.

На сегодня выписаны с выздоровлением - 26 974 человек, за сутки из стационара выписано 36 пациентов, снято с домашней изоляции – 20 человека.

Также первым компонентом в области привито 468 455 человек, вторым 253 784. Среди вакцинированных государственные служащие – 11 481, медицинские работники – 22 933, педагоги – 37 123, СМИ – 186, и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 3 432 и лица из другой сферы деятельности – 350 245.