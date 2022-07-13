13 Июля 2022 15:05

Более 130 пациентов с коронавирусом лечатся в стационарах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, из них 268 случаев с симптомами и 12 без симптомов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в городском управлении общественного здравоохранения, в инфекционных стационарах находится 131 человек.

«На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и телемедицинского центра находятся 1687 пациентов, с симптомами легкой и средней степенью тяжести 1524, без симптомов – 163», - отметили в пресс-службе УОЗ.

По данным ведомства, в городе функционируют 85 пунктов вакцинации, в полном режиме работают 99 прививочных бригад в количестве 313 человек.

За прошедшие сутки вакцинированы первым компонентом 502 человека, вторым – 348, ревакцинировано – 1895 человек.

Всего с февраля прошлого года по сегодняшний день привиты первым компонентом 1 230 769 горожан, вторым - 1 195 607 человек. Количество ревакцинированных составляет 505 348. Вакцину Pfizer получили 117 649 человек.

В Алматы имеются 183 012 доз вакцины Vero Cell, 11 820 доз Pfizer, 40 793 дозы QazVac.