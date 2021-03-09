Более 130 кг рыбы изъяли у браконьеров туркестанские полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области полицейские изъяли у браконьеров более 130 кг незаконно выловленной рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время рейдовых мероприятий сотрудники природоохранной полиции местной полицейской службы Шардаринского РОП выявили факт незаконной добычи рыбы на Шардаринском водохранилище. Стражи порядка задержали двух местных жителей, которые занимались ловлей рыбы с помощью рыболовных сетей. Задержание полицейские провели совместно с рыбоохранной инспекцией в районе участка «Красный вагон» на берегу водохранилища.

При проверке полицейские изъяли у браконьеров более 133,5 кг рыбы, в том числе 124 кг сазана и 8,4 кг карася, а также другие вещественные доказательства.

Данный факт зарегистрировали по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» УК РК. Проводится досудебное расследование. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

Всего же с начала текущего года сотрудники местной полицейской службы ДП Туркестанской области выявили три факта незаконной добычи рыбных ресурсов и изъяли 430 кг рыб разных видов.