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Более 13 тысяч алматинцев заболели ОРВИ за неделю

25 Января 2023, 16:51
Более 13 тысяч алматинцев заболели ОРВИ за неделю

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что в городе наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ – за прошедшую неделю зарегистрировано 13 804 случая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила, что в городе заболело 8860 детей, что составляет 64,2 % от общего количества случаев. Всего в течении всего эпидсезона в Алматы зафиксировано 343 417 случаев ОРВИ.

«В ходе проведенного лабораторного мониторинга установлено, что в Алматы циркулируют три типа сезонного вируса гриппа, в том числе два типа А (А/H3N2, А/H1N1) и типа В. Первые случаи гриппа были зарегистрированы в начале октября 2022 года. Параллельно циркулируют и другие не гриппозные вирусы ОРВИ, такие как, РС вирус, риновирус, бокавирус и сезонный коронавирус», - сообщила Асель Калыкова.

Также в городе зарегистрировано 240 случаев заболеваемости гриппом, в том числе типом В-119 случаев (49,6 %), тип А/H3N2 - три случая (1,2 %), тип А/H1N1-09 – 118 случаев (49,2 %). В прошлом эпидсезоне всего зарегистрирован 51 случай гриппа типа А/H3N2.

По мнению эпидемиолога, наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация.

«Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон (октябрь-ноябрь) только вакциной текущего года производства. После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона (до одного года). Безопасные и эффективные вакцины доступны и используются уже более 60 лет», - добавила Асель Калыкова.

Она напомнила, что в прошлом году на средства местного бюджета для вакцинации лиц группы риска закуплена трехвалентная противогриппозная вакцина «Гриппол Плюс» российского производства в количестве 210 тысяч доз. Среди вакцинированных случаев заболевания гриппом не зарегистрировано.


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