Более 13 тысяч жертв политических репрессий не реабилитированы в СКО

В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан специально созданная региональная комиссия с 2020 года ведет системную и масштабную работу по изучению архивных материалов, направленную на восстановление исторической справедливости.

Несмотря на уже проделанную работу, судьбы тысяч невинно репрессированных граждан все еще требуют дальнейшего тщательного исследования.

Как сообщила директор Государственного архива Северо-Казахстанской области Сауле Маликова, на сегодняшний день комиссии передан список, включающий более 13 тысяч человек, которые до сих пор не были реабилитированы.

Большая часть из них отнесена к первой категории — это граждане, подвергшиеся преследованию в годы советской власти как «крупные баи», то есть зажиточные землевладельцы и хозяйственники.

— Кроме того, до конца не урегулированным остаётся вопрос, связанный с военнопленными. В настоящее время установлены имена порядка 5 тысяч наших земляков. Хотя далеко не все архивные документы, имеющие гриф секретности, могут быть обнародованы, собраны достоверные сведения о том, что эти люди принимали участие во Второй мировой войне, попадали в плен, подвергались там тяжёлым испытаниям, погибали на чужбине либо, вернувшись на родину, вновь становились жертвами репрессий, — отметила Сауле Маликова.

В ходе исследовательской работы были также установлены имена многих ранее неизвестных представителей национально-освободительного движения «Алаш».

— Среди деятелей движения «Алаш» хорошо известны такие имена, как Магжан Жумабаев, Жумагали Тилеулин, Кошке Кеменгеров. В дополнение к ним, по нашему региону, нам удалось выявить еще более 70 человек — представителей движения «Алаш». Соответствующие материалы были переданы в комиссию. Среди этих личностей я хотела бы особо остановиться на Салмакбае Кусемисове. Лишь недавно было установлено место его рождения: он оказался земляком Магжана Жумабаева, выходцем из Полудинской волости. В период временного падения власти большевиков он в течение двух лет входил в число руководителей данного региона. В 1920 году, когда советская власть объявила амнистию алашординцам, Салмакбаю Кусемисову прощение предоставлено не было — он был расстрелян. Его имя становится известным общественности лишь спустя более чем 100 лет, — рассказала директор архива.

В целом, среди граждан, уже прошедших процедуру реабилитации, 2 352 человека относятся к категории приговоренных к расстрелу.

Одним из них является Абдрахман Айсарин — человек, чье имя со временем оказалось забытым, а вклад в общественную и культурную жизнь до сих пор не получил должной оценки.

— Писатель, публицист и общественный деятель, продолжатель идей Смагула Садуакасова Абдрахман Айсарин в 1937 году был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. Он работал в областных и республиканских печатных изданиях, в течение нескольких лет по Петропавловскому уезду исполнял обязанности народного судьи, трудился в сфере налогообложения, а также занимал должность заместителя председателя профсоюза. Спустя год после его ареста была задержана и его супруга Мадина, которая провела 5 лет в лагере АЛЖИР, — сообщила Сауле Маликова.

По словам директора архива, на сегодняшний день число полностью реабилитированных граждан превышает 8 тысяч человек. Их имена высечены на мемориальной плите, установленной в Петропавловске в память о жертвах политических репрессий.