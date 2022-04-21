Более 13 млрд тенге инвестируют в развитие побережья озера Балхаш

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Власти Алматинской области в целях развития побережья озера Балхаш разработали генеральный план с проектом детальной планировки туристско-рекреационной зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с жителями Сарканского района аким Алматинской области Канат Бозумбаев отметил, что особое место в развитии экономики района занимает туризм.

«Были определены два вектора развития – горный туризм и развитие побережья озера Балхаш. В целях развития побережья озера Балхаш разработан генеральный план с проектом детальной планировки «Туристско-рекреационной зоны «Балхаш». Вся проектируемая территория площадью в 860 гектаров формируется из семи зон отдыха, состоящих из нескольких комплексов с номерным фондом в 14,7 тыс. койко-мест и привлечением 13,3 млрд тенге инвестиций», - сказал глава региона.

По его словам, разработана проектно-сметная документация по строительству инженерно–коммуникационных сетей туристско-рекреационной зоны отдыха «Балхаш».

Канат Бозумбаев также добавил, что в целях развития дорожной инфраструктуры и улучшения транспортной доступности побережья озера Балхаш продолжается реконструкция автомобильных дорог «Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай» на 35-110 км и «с.Лепсы-побережье озера Балхаш» на 0-27 км.

«Принимаемые меры позволят увеличить поток туристов как минимум в пять раз, с нынешних 100 тыс. до 500 тыс. в год и решить проблемы высоких цен на отдых и низкого уровня сервиса», - добавил аким области.

Глава региона остановился также на вопросе развития горного туризма. По его словам, в 2019 году начат ремонт автодороги «Саркан-Тополевка», который должен был завершиться в 2021 году. Но завершение перенесено на ноябрь 2022 года в связи с прохождением большегрузных транспортных средств на строительство ГЭС в село Екиаша. Предусмотрено 185 млн тенге.