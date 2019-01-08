Более 13 млн кв метров жилья планируется ввести в 2019 году в рамках «Нұрлы жер»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За время реализации госпрограммы «Нұрлы жер» интерес казахстанцев значительно возрос к индивидуальному жилищному строительству. Стать участниками данного направления могут лица, которые стоят в очереди на получение земельного участка, передает primeminister.kz.

В 2017 году в областных центрах был запущен пилотный проект по строительству индивидуального жилья в едином архитектурном стиле через единого застройщика с применением местных материалов и технологий домостроительного комбината. Применение данных технологий к проектам типовой застройки позволит обеспечить стоимость строительства 1 квадратного метра жилья не дороже 120 тыс. тенге.

Очередники, состоящие на учете в акиматах на получение земельных участков, вправе участвовать в пилотном проекте и самостоятельно выкупить готовый дом с земельным участком и подведенными ИКИ или получить льготное кредитование в Жилстройсбербанке для его покупки.

При таких подходах ежемесячный платеж для очередника составит в первые 5 лет - 70 тыс. тенге, в последующие 10 лет - 56 тыс. тенге. Указанные меры позволят ввести ежегодно порядка 40 тыс. домов (4 млн кв м). Так, в 2017 году сданы 184 дома.

В 2018 году продолжилась реализация пилотных проектов строительства индивидуального жилья в едином архитектурном стиле. За счет средств республиканского бюджета подводятся сети водо- и электроснабжения. По предварительным данным, в 2018 году сданы 160 домов. Кроме того, ведется строительство 179 домов, разработана проектно-сметная документация на 20 домов и объявлен конкурс на строительство, получены заключения экспертизы на 54 проекта ИЖС площадью 5,08 тыс. кв м.

В рамках развития индивидуального жилищного строительства в 2018 году инженерными коммуникациями обустраиваются порядка 40 тыс. земельных участков под ИЖС.

Подводя итоги, необходимо отметить, что Президент Казахстана всегда во главу угла ставит решение жилищных вопросов казахстанцев. В Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Главой государства отмечено, что качественные социальные услуги населению должны гармонично сопровождаться созданием широких возможностей для улучшения жилищных условий, комфортного и безопасного проживания в любом населенном пункте страны.

В целом, как утверждают в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, строительство жилья и освоение средств находятся на постоянном контроле ведомства. Жилищное строительство активно развивается, что способствует значительному улучшению жилищных условий граждан, повышению темпов роста строительства, а также развитию предпринимательских инициатив. Планируется, что в 2019 году за счет всех источников финансирования будет обеспечен ввод в эксплуатацию более 13 млн кв м жилья. А это - более 100 тыс. жилищ.