12 Июля 2022 14:20

Более 128 тыс. абитуриентов примут в колледжи по госзаказу в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 128 тыс. абитуриентов будут приняты в колледжи по государственному заказу в этом году. Об это сообщила директор департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова на аппаратном совещании в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году усилились требования по размещению государственного заказа в колледжах. На сегодня 770 колледжей получили возможность размещения 647 государственных заказов. В этом году в колледжи ожидается поступление по государственному заказу более 128 тыс. абитуриентов по 213 специальностям. В целом, объем государственного заказа увеличился на 50 тыс. мест», – сказала Н. Оспанова.

По ее словам, из республиканского бюджета будет оплачено 45 тыс. мест в колледжах по госзаказу. Из них 29 тыс. – целевой госзаказ по предложениям предприятий. В соответствии с поручением Главы государства, в этом году количество грантов на технические специальности увеличено на 27 тыс., и составляет 70 тыс.

Также Н. Оспанова сообщила, что прием документов на учебу начался с 25 июня. Всего ожидается, что в этом году в колледжи подадут документы более 160 тыс. абитуриентов. Абитуриенты имеют возможность выбирать 4 специальности в 4 колледжах. Для выбора специальности предусмотрена возможность пройти профессиональную диагностику. Экзамены для поступления отменены. Зачисление на учебу производится по среднему конкурсному баллу.