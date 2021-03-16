+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.94 EUR 499.75
RUB 5.75 CNY 64.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 127 млрд тенге выделил ФСМС на оказание медпомощи населению Туркестанской области

16 Марта 2021 21:50
Поделиться:
Более 127 млрд тенге выделил ФСМС на оказание медпомощи населению Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году на оказание медицинской помощи населению Туркестанской области выделено 127,3 млрд тенге, в том числе по бесплатным медицинским услугам – 74,9 млрд тенге, на медицинское страхование – 52,4 млрд тенге. Об этом сообщила заместитель директора филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Туркестанской области Нуршат Айтымбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Новости по теме
1082 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
Акмолинская область испытывает дефицит акушеров-гинекологов Число больных коронавирусом снизилось в Атырауской области Полный локдаун будет введен в выходные дни в Алматинской области

«С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации Фонд намерен реализовать намеченные планы и новые инициативы в этом году. Стоит отметить, что дополнительные средства будут выделены на проведение неонатальных скринингов, оценку психофизического развития младенцев, развитие школьной медицины. Кроме того, в связи с повышением доступности медицинских услуг в селах объем финансирования увеличится на 20%», - сказала Н.Айтымбетова.

В прошлом году на пакет ОСМС Туркестанской области было направлено 36,3 млрд тенге на медицинскую помощь. За этот период за счет актива фонда в стационарах области в плановом порядке пролечено около 200 тысяч пациентов, выплачено 21,5 млрд тенге. Также в прошлом году с помощью высокотехнологичных медицинских услуг было проведено 62 операции, на которые направлено 121 млн 896 тыс. тенге.

Кроме того, в 2020 году на медицинскую реабилитацию направлено 3,1 млрд тенге. В этом году на финансирование реабилитации выделено 4,6 млрд тенге. По сравнению с предыдущими годами объем финансирования увеличился в шесть раз. Это даст импульс функционированию реабилитационных центров, реабилитационных отделений и кабинетов в медицинских организациях.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Страхование   #Здравоохранение  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив