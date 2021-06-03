Более 121 млрд тенге перечислили алматинцы в Фонд медстрахования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На 31 мая 2021 года в Фонд медицинского страхования поступило порядка 621 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большую часть взносов и отчислений производят алматинское население. В период с 1 июля 2017 года по 31 мая 2021 года общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 121,7 млрд тенге за 1,9 млн человек. Основная часть поступлений или свыше 89,7 млрд тенге – это отчисления работодателей, остальные 32 млрд тенге – взносы индивидуальных предпринимателей и лиц работающих по договорам гражданско-правового характера.

Как отмечает директор филиала, самозанятым выгодней оплачивать Единый совокупный платеж, сумма которого составляет 2917 тенге. 40% от суммы или 1166 тенге идут в качестве взносов на ОСМС. Так, с 2019 года ЕСП оплатили более 200 тысяч самозанятых алматинцев на сумму 462,6 млн тенге.