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Более 1200 мероприятий в честь Дня Республики пройдет в Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Октября 2022, 15:53
Более 1200 мероприятий в честь Дня Республики пройдет в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области проходит более 1200 значимых мероприятий, приуроченных ко Дню Республики. Об этом сегодня на брифинге в РСК сообщил руководитель управления общественного развития Туркестанской области Ансар Усербаев.

По словам руководителя управления, в области в честь празднования Дня Республики приоритет отдается благотворительным, экологическим и патриотическим акциям, прославляющим родину и единство.

Также в рамках празднования пройдут торжественные линейки, концертная программа, театрализованное представление, круглый стол, экскурсии по библиотечным выставкам и музеям, спортивные мероприятия и многое другое.

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«Глава государства предложил восстановить статус Дня Республики на национальном курултае 16 июня т. г. и отметить его как национальный праздник. При этом, на основе концепции национального праздника в области утвержден план из 30 мероприятий. В городах и районах проведено 614 мероприятий из 1200 запланированных. В рамках юбилейного праздника в городах и районах будут награждены заслуженные работники различных сфер, ветераны труда, граждане, проявившие мужество. Вместе с тем, в праздничный день по области будут введены в эксплуатацию 7 новых школ на 7 430 мест и такие важные объекты, как спортивный комплекс. Кроме того, будут открыты новые аллеи, сданы жилые дома, в ряде сельских округов будет запущена чистая питьевая вода и природный газ», – сказал Ансар Усербаев.

Также руководитель управления отметил, что накануне праздника в Кызылординскую область было направлено видеопоздравление в рамках патриотического челленджа «Менің Отаным - Менің Қазақстаным», подготовленного представителями различных этносов области. По инициативе КГУ «Областной молодежный ресурсный центр» направлено видеопоздравление в соседнюю Жамбылскую область.

По словам Ансара Усербаева, в рамках праздника будут организованы благотворительные акции. В реализацию данной идеи в регионе стартовала акция «сердобольное сердце» с привлечением представителей местного бизнеса, спонсоров и меценатов.

Кроме того, в соответствии с медиапланом, в рамках рубрики «Республика мақтанышы» активно ведется работа по публикации в областных газетах и журналах, статей воспоминаний о деятелях, внесших вклад в развитие региона. Разработаны и размещаются в социальных сетях и мессенджерах видеоролики и телепередачи об истории и значимости празднования Дня Республики.

В ходе брифинга заместитель руководителя управления культуры Туркестанской области Асылхан Темирхан доложил о культурных мероприятиях.

По его словам, 19-20 октября в комплексе «Конгресс Холл» пройдет международный конкурс казахской песни «Voice of Turan». 22 октября состоится концерт «Жаса, жайна Казахстан!».

«В областных библиотеках широко отмечается национальный праздник. В детской библиотеке им. И. Алтынсарина с 21 по 23 октября пройдет круглый стол «Асқақтай бер, айбынды Қазақстан!

25 октября в библиотеке «Фараб» состоится праздничное мероприятие «День Республики – национальный праздник» и книжная выставка. Также с 22 по 25 октября в центральной библиотеке области пройдут праздничные вечера, часы истории и расширенные книжные выставки, а в театрах будут представлены различные спектакли», - сказал А. Темирхан.

В рамках праздника среди учащихся, студентов и представителей молодежных организаций пройдёт республиканский конкурс эссе на тему «Казахстан моей мечты», лучшая телепередача «TuranBalafest», а также чтение произведений у памятника великого поэта Абая Кунанбайулы, церемония награждения победителей интеллектуальной игры «Култегин».

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Туркестанская область   Культура   День Республики  
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