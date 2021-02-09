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    18:36, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 1200 медиков в Алматы получили вакцину от коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 1200 медиков в Алматы получили вакцину от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 февраля вакцину «Спутник» от коронавирусной инфекции получили 1240 сотрудников медицинских организаций Алматы (67%), все находились под медицинским наблюдением в течение 30 минут, осложнений и ухудшения состояния здоровья не наблюдалось», - сообщили в городском акимате.

    По информации Управления общественного здоровья города Алматы, в феврале вакцину должны получить, как и заявлено в списках, 2 050 человек. Из них, в первую очередь, иммунизацию пройдут работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы.

    Напомним, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин и руководитель общественного здоровья города Нариман Табынбаев привились от коронавируса 1 февраля.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Акимат Главная Алматы
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