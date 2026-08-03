Более 1200 криптокошельков оказались под угрозой

Владельцев криптокошельков Coldcard призвали срочно защитить свои средства после обнаружения программной уязвимости, которая может позволить злоумышленникам похищать биткоины, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business.

По данным исследователей Galaxy Research, за три волны атак на более чем 1200 кошельков было выведено свыше 1000 биткоинов на сумму почти $89 млн. При этом специалисты отмечают, что пока не подтверждено, что все пострадавшие кошельки использовали уязвимое программное обеспечение.

Канадская компания Coinkite, производитель Coldcard, выпустила обновление программного обеспечения, однако подчеркнула, что оно не защищает пользователей, уже создавших сид-фразы с помощью уязвимых версий. Таким клиентам рекомендовано сгенерировать новую сид-фразу с помощью обновленного программного обеспечения и перевести все средства на новый кошелек.

Генеральный директор Coinkite Родольфо Новак принес публичные извинения, заявив, что компания «убита горем» и берет на себя «полную ответственность за ошибку в прошивке».

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