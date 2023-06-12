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Более 120 волонтеров помогают в борьбе с пожаром в области Абай

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Июня 2023, 21:13
Более 120 волонтеров помогают в борьбе с пожаром в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 125 волонтеров из Семея помогают спасателям в пожаре в области Абай, который длится уже четвертый день, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Волонтеры ежедневно оказывают посильную поддержку огнеборцам: привозят продукты питания, предметы личной гигиены, а также оказывают помощь в дежурстве в пунктах питания в ночное время.

В Озерском сельском округе волонтеры организовали полевую кухню, где обеспечивают участников пожаротушения трехразовым горячим питанием. Также для них, в школе села Озерки волонтеры подготовили места для отдыха.

В селе Озерка в здании по улице Комсомольская, 29 волонтерами осуществляется прием гуманитарной помощи. Было доставлено более 5 тонн продуктов питания (мясо, картофель, лук, морковь, сахар, чай).

Региональными членами Ассоциации деловых женщин Казахстана собрано 2 100 000 тенге. На данный момент закуплено средства первой необходимости и продукты питания на 1 000 000 тенге.

В эвакуационных пунктах города волонтеры на постоянной основе оказывают различную помощь жителям из эвакуированных сел.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших при пожаре.


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