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Более 120 тонн продукции реализовано на сельхозярмарке в Костанае

5 Февраля 2022 19:56
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Более 120 тонн продукции реализовано на сельхозярмарке в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае прошла первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка, на которой реализовало более 121 тонны продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе акимата Костаная, в ярмарке приняли участие сельхозтоваропроизводители 11 районов и городов Костанай и Рудный.

«На ярмарке реализована продукция свыше 110 хозяйствующих субъектов в количестве 121,6 тонн. Где мясная продукция –27,1 тонн, среди которых говядина – 11 тонн. Стоимость – 1900 тенге за кило, конины продано пять тонн, стоимость килограмма – 2 100 тенге. Свинину продавали за 1 700 тенге за килограмм, реализовано четыре тонны. Баранины и мяса птицы реализовали 0,1 и семь тонн соответственно», - прокомментировали в акимате.

Что касается круп и макаронных изделий, сегодня было продано 7,2 тонны в среднем по 182–250 тенге за килограмм. Яйца куриные костанайцы могли купить за 350–370 тенге за десяток. Всего было реализовано 144 тысячи штук. За 120–140 тенге на ярмарке сегодня отпускали килограмм картофеля. Овощей реализовано – 29,5 тонн. Масло подсолнечное костанайцам с прилавков ярмарки обошлось в 700–720 тенге за литр. Всего реализовано 7,7 тонн.

В пресс-службе городского акимата также сообщили, что сегодня из стабфонда реализовано семь наименований продукции в объеме 10 тонн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области установлены предельные цены на социально значимые продукты.


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#Костанайская область   #Сельское хозяйство   #Общество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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