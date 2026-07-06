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    Более 120 стихийных свалок выявили в ВКО с начала года

    В Восточном Казахстане с начала года обнаружили свыше 120 несанкционированных свалок. Большинство из них уже ликвидировано, но работа по выявлению новых мест складирования отходов продолжается, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Свалка
    Фото: ДЧС Павлодарской области

    Как сообщили в департаменте полиции ВКО, очистка территорий ведется в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». На сегодняшний день устранено 87 стихийных свалок, остальные находятся в работе.

    Одновременно в регионе усилили контроль за соблюдением правил благоустройства. С начала года полицейские выявили более 5 тысяч административных правонарушений. Чаще всего жители привлекались к ответственности за нарушение правил благоустройства территорий — зарегистрировано 4 332 таких факта. Еще 832 протокола составлены за загрязнение мест общего пользования.

    Все чаще нарушения фиксируют не во время рейдов, а с помощью камер видеонаблюдения.

    — Именно таким способом выявлено 2 015 административных правонарушений. Из них 1 878 связаны с нарушением правил благоустройства, еще 137 — с загрязнением общественных мест, — отметили в департаменте полиции ВКО.

    Главная цель акции — не только ликвидировать уже образовавшиеся свалки, но и не допустить появления новых. Жителей региона призывают соблюдать правила благоустройства, не выбрасывать мусор в неустановленных местах и сообщать о подобных фактах в уполномоченные органы.

    Ранее сообщалось, что количество несанкционированных свалок сокращается в регионах Казахстана.

    Таза Қазақстан ВКО Регионы Казахстана Мусор Переработка отходов Экология
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор