Более 120 стихийных свалок выявили в ВКО с начала года

В Восточном Казахстане с начала года обнаружили свыше 120 несанкционированных свалок. Большинство из них уже ликвидировано, но работа по выявлению новых мест складирования отходов продолжается, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте полиции ВКО, очистка территорий ведется в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». На сегодняшний день устранено 87 стихийных свалок, остальные находятся в работе.

Одновременно в регионе усилили контроль за соблюдением правил благоустройства. С начала года полицейские выявили более 5 тысяч административных правонарушений. Чаще всего жители привлекались к ответственности за нарушение правил благоустройства территорий — зарегистрировано 4 332 таких факта. Еще 832 протокола составлены за загрязнение мест общего пользования.

Все чаще нарушения фиксируют не во время рейдов, а с помощью камер видеонаблюдения.

— Именно таким способом выявлено 2 015 административных правонарушений. Из них 1 878 связаны с нарушением правил благоустройства, еще 137 — с загрязнением общественных мест, — отметили в департаменте полиции ВКО.

Главная цель акции — не только ликвидировать уже образовавшиеся свалки, но и не допустить появления новых. Жителей региона призывают соблюдать правила благоустройства, не выбрасывать мусор в неустановленных местах и сообщать о подобных фактах в уполномоченные органы.

Ранее сообщалось, что количество несанкционированных свалок сокращается в регионах Казахстана.