Более 120 млрд тенге выделили на проект «Ауыл-ел бесігі» в РК

24 Ноября 2022, 16:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На проект «Ауыл-ел бесігі» в этом году выделено 128 млрд тенге. В то время как в следующем году планируется выделить 140 млрд тенге. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране насчитывается 6 293 сельских населенных пункта, в них проживают около 8 миллионов человек. Это 41 % нашего населения. С 2019 года реализуется проект «Ауыл - ел бесігі». Цель проекта – совершенствование инфраструктуры в 3,5 тыс. сел с потенциалом развития», - сказал Роман Скляр на заседании в Сенате.

Как напомнил первый заместитель Премьер-Министра, с 2019 по 2021 годы на проект «Ауыл - ел бесігі» было выделено 200 млрд тенге, была создана необходимая инфраструктура в 665 селах.

По словам Романа Скляра, частные инвесторы также вносят свой вклад в улучшение состояния села. С 2019 года они вложили 57 млрд тенге и реализовали в селах около двух тысяч проектов.

«На проект «Ауыл-ел бесігі» в этом году выделено 128 млрд тенге. Эти средства дадут возможность улучшить жизнь в 576 селах. В том числе: 91 проект будет направлен на развитие ЖКХ; 454 – на социальную инфраструктуру; 511 проектов – на транспортную инфраструктуру».

По информации Р. Скляра, в следующем году на проект будет направлено 140 млрд тенге, что будет включать 663 села и 1,5 тысячи проектов.