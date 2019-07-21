Более 120 домов Арыси отремонтировала СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область отремонтирует в Арыси 190 частных жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как идут работы в пострадавшем городе «Казинформу» рассказал заместитель акима области Антон Федяев. С 27 июня он находится в Арыси и контролирует ход и качество ремонта.

Северо-Казахстанской области достался 13-й сектор, в котором расположены 368 частных жилых домов.

«Полностью разрушенных домов в нашем секторе нет. Из 368 домов требуют ремонта 190. В основном требуется ремонт потолков, окон, частичная замена шифера. На стенах некоторых домов есть трещины. К 20 июля сделали ремонт в 121 доме», - сообщил А.Федяев.

По его словам, на объектах работают более 100 человек. Ремонт в оставшихся 69 домах должны завершить до 1 августа.

Всего по данным Комитета по делам строительства и ЖКХ, к 20 июля в Арыси восстановили 1620 домов.