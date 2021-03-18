ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 12 тысяч жителей Казыгуртского района обеспечат природным газом . Работы по газификации населенных пунктов идут полным ходом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В 2019 году в Казыгуртском районе начали строить автоматическую газораспределительную станцию «Какпак». Благодаря этому уже в июле «голубое топливо» станет доступным для жителей ряда сел. Газопровод проложен в населенные пункты Кызылсенгир, Тугыртас сельского округа Кызылкия и села Зангар, Какпак, Сырлысай сельского округа Какпак, а также до населенного пункта Багыс Сарыагашского района.

Всего в шести населенных пунктах более 2000 домов, где живут свыше 12 тыс. человек. На сегодня район газифицирован на 73%. Также строят два газовых объекта.

Аким области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Казыгуртский район. Он ознакомился с ходом работ по обеспечению населенных пунктов природным газом, встретился с жителями. В ходе визита в селе Сырлысай сельского округа Какпак глава региона побывал в средней школе. Для повышения качества образования и создания рабочих мест в районе в этом селе планируется построить школу на 200 мест.

Умирзак Шукеев также ознакомился с деятельностью мясоперерабатывающего цеха. Предприятие, оснащенное немецким оборудованием, производит 5 тонн мясной продукции в сутки, в том числе 12 видов колбас. Откормочная площадка при товариществе для рассчитана на 1200 голов КРС.

Такое же производство планируется в Туркестане.Кроме того, аким области осмотрел предприятия по производству обезжиренного сухого молока, сливочного масла и питьевой воды, расположенных в индустриальной зоне. По итогам рабочего визита глава региона дал ряд конкретных поручений руководству района и ответственным лицам.