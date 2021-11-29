Более 12 тысяч алматинцев получили вакцину Pfizer
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 12 456 беременных женщин, кормящих матерей и подростков получили вакцину Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день провакцинированы компании Pfizer (Comirnaty) 12 456 человек, в том числе беременные 738, кормящие 2 668 и дети и подростки 9050», - сообщили в управлении общественного здоровья города.
За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 592 человека, вторым компонентом – 362 человека.
Всего за весь период с 1 февраля по 28 ноября 2021 года вакцинировано первым компонентом 1 033 703 человека, вторым – 967 439 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 122 120 человек.
За 28 ноября зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 63 случая с симптомами и два без симптомов. Выписано всего – семь, поступило – 17. Итого в инфекционных стационарах (1 434 коек) физически находится 425 человек (20 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 47. На ИВЛ – 13, на неинвазивной ИВЛ – 18, High flow занято – девять аппаратов.
На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 888 пациента, симптомами – 851, с легкой и средней степенью, без симптомов – 37.
В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 201 прививочных бригад из 756 человек.
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