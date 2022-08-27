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Более 12 тыс. казахстанцев воспользовались программой льготного автокредитования
27 Августа 2022 11:59

Более 12 тыс. казахстанцев воспользовались программой льготного автокредитования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр озвучил количество казахстанцев, которым удалось воспользоваться программой льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Романа Скляра, более 12 тыс. человек воспользовались программой. Он также подчеркнул важность программы с экологической точки зрения.

«Мы снизили ставку на 50%, средства РОП будут поступать. Эти деньги будут расходоваться как на экологические мероприятия, так и на такие программы. Программы по льготному автокредитованию и льготному кредитованию сельхозпроизводителей улучшают экологию. Мы содействуем бизнесу и нашим гражданам в обновлении автотранспорта, тем самым улучшая экологию», - сказал Роман Скляр в кулуарах Правительства.

Он также не исключает возможность дополнительного финансирования на льготное автокредитование.

«Если будет такая возможность, мы воспользуемся. Программа очень популярная среди населения», - добавил Роман Скляр.


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