Более 1,2 млрд тенге выплатили семьям, пострадавшим от паводка в Жылыойском районе Атырауской области. Об этом сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Азамат Мамбетов, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперативный штаб по ЧС.

Сотрудники Жылыойского районного отдела занятости и социальных программ круглосуточно обрабатывают обращения семей, пострадавших от паводка. Заявки на получение единовременной материальной помощи поступили от 3398 жителей района.

- На сегодня 3271 семье из Жылыойского района выплачена единовременная материальная помощь в размере 100 МРП на общую сумму 1 163 349 200 тг тенге. Прием обращений от местных жителей продолжается, - сообщил Азамат Мамбетов.

Сегодня Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства сообщил, что пострадавшим от паводков казахстанцам будет дополнительно выплачена компенсация в размере 150 МРП.