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    10:44, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Пострадавшим от паводков дополнительно выплатят 150 МРП компенсации

    Пострадавшим от паводков дополнительно выплатят 150 МРП компенсации
    Фото: Правительство РК

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства сообщил, что пострадавшим от паводков казахстанцам будет дополнительно выплачена компенсация в размере 150 МРП, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Олжас Бектенов отметил, что ситуация с паводками постепенно стабилизируется.

    - Снято напряжение в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Вода начинает отступать в городах Петропавловск и Кульсары, где наблюдалась очень сложная обстановка. В круглосуточном режиме продолжается работа оперативных штабов в Правительстве, МЧС и регионах. Все проблемные вопросы оперативно рассматриваются и принимаются решения на месте, - сказал он.

    По словам премьер-министра, с прошлой недели начата работа по возмещению ущерба.

    - Вчера мной подписано постановление, которое утвердило поправки в правила возмещения ущерба пострадавшим. Это только начало большой работы. К 100 МРП компенсации будем дополнительно выплачивать 150 МРП. Это около 553 тыс. тенге, на которые люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости: холодильник, стол, стулья, посуду, одежду, - сообщил О. Бектенов.

    Он отметил, что уже около 11 тыс. семей получили выплату в размере 100 МРП. Также будут возмещаться потери предпринимателей.

    - Обращаюсь к гражданам, призываю всех к спокойствию. Никто не останется без помощи. Все эти вопросы находятся на личном контроле Президента и на моем контроле. Считаю, что мы преодолеем этот вызов достойно, - сказал Премьер-министр.

    Теги:
    Соцвыплаты Подтопления Правительство Наводнение Паводки в Казахстане Ущерб Олжас Бектенов Премьер-министр РК Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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