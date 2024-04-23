Пострадавшим от паводков дополнительно выплатят 150 МРП компенсации

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства сообщил, что пострадавшим от паводков казахстанцам будет дополнительно выплачена компенсация в размере 150 МРП, передает корреспондент агентства Kazinform.

Олжас Бектенов отметил, что ситуация с паводками постепенно стабилизируется.

- Снято напряжение в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Вода начинает отступать в городах Петропавловск и Кульсары, где наблюдалась очень сложная обстановка. В круглосуточном режиме продолжается работа оперативных штабов в Правительстве, МЧС и регионах. Все проблемные вопросы оперативно рассматриваются и принимаются решения на месте, - сказал он.

По словам премьер-министра, с прошлой недели начата работа по возмещению ущерба.

- Вчера мной подписано постановление, которое утвердило поправки в правила возмещения ущерба пострадавшим. Это только начало большой работы. К 100 МРП компенсации будем дополнительно выплачивать 150 МРП. Это около 553 тыс. тенге, на которые люди смогут приобрести утраченные предметы первой необходимости: холодильник, стол, стулья, посуду, одежду, - сообщил О. Бектенов.

Он отметил, что уже около 11 тыс. семей получили выплату в размере 100 МРП. Также будут возмещаться потери предпринимателей.