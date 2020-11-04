Более 12 млрд тенге инвестиций привлечено в основной капитал Шардары

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Шардаринском районе Туркестанской области по итогам 9 месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 12 млрд 52,4 млн тенге, что на 14,4% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом в Региональной службе коммуникаций сообщил аким района Кайрат Жолдыбай, передает МИА «Казинформ».

По его словам, за отчетный период на предприятиях промышленности района было произведено продукции на сумму 6 млрд 573,7 млн. тенге. В результате по показателю промышленной продукции Шардаринский район занимает в области пятое место.

«В рамках программы индустриально-инновационного развития в районе запущено четыре инвестиционных проекта на сумму 1,5 млрд. тенге. В частности, строительство цехов по производству рыбного жира и кормов рыбоперерабатывающего завода индивидуального предпринимателя Т. Жалгасбаева; блокчейн ТОО «Turan IT», проект дата центр; проект по производству кормов индивидуального предпринимателя Б. Сариева в селе Алатау батыр; проект по заготовке дыни ТОО «BS Agro Product» в селе Достык. Первые три проекта будут запущены в конце года, а последние будут открыты в конце следующего года», - сказал Кайрат Жолдыбайулы.

Кроме того, за 9 месяцев этого года объем валовой продукции сельского хозяйства в районе составил 25 млрд 969,3 млн тенге. Объем инвестиций в сельское хозяйство составил 1 млрд. 944,6 млн. тенге.

С более чем 7 500 га было собрано 17 362 тонны хлопка. Хлопкоуборочные работы сейчас продолжаются. В целях поддержки дехкан на проведение осенне-полевых работ Правительством выделено 3 120 тонн горюче-смазочных материалов по льготным ценам. Также сельхозтоваропроизводителям было перевезено 10 200 тонн селитры, 950 тонн аммофоса, 650 тонн сульфатного аммония, 120 тонн карбамида.