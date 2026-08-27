Более 1,2 миллиона новых учебников закупили для школ Астаны

В Астане к началу учебного года в 14 издательствах закупили более 1,2 млн экземпляров учебной литературы, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

На сегодняшний день закупленные учебники доставлены в город. Сейчас ведется их распределение между столичными школами.

До 31 августа планируется на 100% обеспечить учащихся Астаны учебниками и учебно-методическими комплексами.

Таким образом, к началу нового учебного года в столице намерены завершить работу по обеспечению школ необходимой учебной литературой.

Ранее Kazinform сообщал, что до 30 августа 2026 года школы Казахстана должны получить обновленные учебники для третьих классов по семи предметам и для седьмых классов по всемирной истории. Остальные издания планируется обновлять поэтапно.

Также 26 августа министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что после проверки школьных учебников с первого по 11-й класс было выявлено около 700 ошибок и замечаний, которые должны быть устранены издательствами.