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    14:42, 11 Август 2023 | GMT +6

    Более 117 тысячам казахстанцев запретили выезд за границу из-за долгов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 117 тысяч казахстанцам запрещен выезд за рубеж из-за долгов. Об этом сообщили в Министерстве юстиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 24 июля 2023 года численность граждан с временно ограниченным выездом из Республики Казахстан по общему исполнительному производству составляет 117 381 человек. Их задолженность составляет более 2 трлн тенге», - отмечается в ответе министерства на официальный запрос агентства.

    Также в ведомстве сообщили данные про уклоняющихся от уплаты алиментов

    «В целом, уклоняющиеся от уплаты алиментов относятся к категории проблемных алиментчиков. То есть, это лица, объявленные в розыск, имеющие задолженность по исполнительному производству более трех месяцев, умышленно уклоняющиеся от уплаты алиментов. Количество должников по алиментам за первое полугодие 2023 года составило 13 316 человек», - уточнили в Минюсте.


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