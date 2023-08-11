Более 117 тысячам казахстанцев запретили выезд за границу из-за долгов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 117 тысяч казахстанцам запрещен выезд за рубеж из-за долгов. Об этом сообщили в Министерстве юстиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 24 июля 2023 года численность граждан с временно ограниченным выездом из Республики Казахстан по общему исполнительному производству составляет 117 381 человек. Их задолженность составляет более 2 трлн тенге», - отмечается в ответе министерства на официальный запрос агентства.

Также в ведомстве сообщили данные про уклоняющихся от уплаты алиментов

«В целом, уклоняющиеся от уплаты алиментов относятся к категории проблемных алиментчиков. То есть, это лица, объявленные в розыск, имеющие задолженность по исполнительному производству более трех месяцев, умышленно уклоняющиеся от уплаты алиментов. Количество должников по алиментам за первое полугодие 2023 года составило 13 316 человек», - уточнили в Минюсте.