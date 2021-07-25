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Более 117 тысяч человек проголосовали в Алматинской области

25 Июля 2021 15:27
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Более 117 тысяч человек проголосовали в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области проходят первые выборы акимов сельских округов. По состоянию на 14.00 часов избирательные бюллетени получили 117 222 человек, что составляет 53% от общего количества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Избирательная кампания будет проходить в 71 округе Алматинской области. 220 000 жетысусцев изберут нового народного акима. Всего в области зарегистрированы 235 кандидатов, наибольшее количество которых в Талгарском районе. На первое место борются шесть претендентов», - отметил член Алматинской областной избирательной комиссии Жаксылык Каһарман.

Стоит отметить, что в 22.00 часов по времени столицы будут представлены предварительные итоги голосования.

Ранее сообщалось, как проходят выборы сельских акимов в Алматинской области.


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#Алматинская область   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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