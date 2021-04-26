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    12:03, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 115 тысяч человек вакцинировались от КВИ в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области вакцинацию от коронавируса прошли более 115 тысяч человек. Об этом сообщили в департаменте санитарно- эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первым компонентом привиты 115 522 человека, из них 18 120 медицинских работников, педагогов – 26 360, участковых полицейских – 1260, студентов - 808, представителей медико-социальных учреждений - 573, сотрудников силовых структур - 9713, государственных служащих - 3765, лиц с хроническими заболеваниями - 1667, других лиц – 53 256.

    Вторым компонентом вакцинированы 12 813 человека, из них 7948 медицинских работников, педагогов - 4011, участковых полицейских – 141, сотрудников силовых структур – 242, госслужащих – 123, других лиц - 336.

    С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.

    По Алматинской области всего прививочных пунктов, задействованных в проведении вакцинации против КВИ – 172, так же организовано 63 передвижных/выездных прививочных пунктов, все пункты обеспечены активными термконтейнерами рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 апреля, Алматинская область находится в «желтой» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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