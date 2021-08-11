Более 1100 женщин прошли процедуру ЭКО с начала года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года в рамках ОСМС проведено 1173 процедуры ЭКО на сумму 1,1 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что в сравнении с прошлым годом увеличилось финансирование высокотехнологических операций на 2,1 млрд тенге. За шесть месяцев этого года оплачено свыше 8,2 млрд. тенге за оказание высокотехнологичных услуг населению.

«Например, если в 2020 году было проведено 643 манипуляции ЭКО на сумму 563 млн. тенге, то в этом году выделено 3,1 млрд. тенге на 3245 услуг. Рост отмечается в пять раз. Всего за шесть месяцев текущего года уже проведено 1173 процедуры ЭКО на сумму 1,1 млрд тенге. Сейчас по Алматы в рамках договора с Фондом медстрахования 8 медицинских организаций осуществляют реализацию экстракорпорального оплодотворения», - сказал Тлеухан Абилдаев.

Спикер также добавил, что в 2020 году было проведено 184 кардиохирургических операций с применением высоких технологии, а за шесть месяцев текущего года проведены 837 услуг на сумму 3,2 млрд. тенге. Еще около 2,4 млрд. тенге направлено на оплату услуг дневного стационара.

Напомним, с начала 2021 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане стартовала реализация социальной программы «Аңсаған сәби»,