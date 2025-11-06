Более 110 тысяч детей обратились за помощью в контакт-центр «111»

Как отметили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК, из них 108 987 обращений направлены через QR-коды, размещенные во всех школах и колледжах страны, и 2 012 звонков — по телефону.

В ходе работы контакт-центра 3 499 детям оказана психологическая поддержка, по 1 602 обращениям помощь оказана совместно с государственными органами. Большая часть обращений носила информационный и консультативный характер.

Наибольшее количество обращений поступило с Алматы (9 160), Западно-Казахстанской (7 654) и Туркестанской (7 478) областей. Наименьшие показатели зарегистрированы в Улытауской (1 017), Северо-Казахстанской (1 738) и Абайской (1 765) областях.

Обращения, требующие комплексного подхода, отрабатывались совместно с центральными и местными государственными органами, Уполномоченным по правам ребенка РК, региональными уполномоченными и неправительственными организациями.

— Анализ обращений показывает, что дети чаще пишут, чем звонят. Для многих переписка — это безопасный способ рассказать о тревоге или страхе, когда рядом нет взрослого, которому можно довериться. Каждый день специалисты получают обращения о тревоге, страхах, семейных конфликтах, о проблемах между родителями, друзьями, в школе. Недавно одна школьница обратилась через QR-код — ей требовалась психологическая поддержка, и специалисты оказали системную помощь, которая помогла вернуть уверенность и спокойствие, — подчеркнула председатель Комитета Насымжан Оспанова.

Напомним, что в июле 2024 года в рамках принятого Закона РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей закреплены функции контакт-центра «111» как национального механизма реагирования на обращения по защите прав ребенка.

Ранее сообщалось о создании в стране первого управления по защите прав детей в Актюбинской области.