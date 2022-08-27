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Более 110 решений акиматов о предоставлении сельхозугодий приняты незаконно – Минсельхоз
27 Августа 2022 23:00

Более 110 решений акиматов о предоставлении сельхозугодий приняты незаконно – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно поручению Главы государства 28 апреля 2022 года была сформирована комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель. Задача Минсельхоза до конца года вернуть государству не менее 5 млн га «неработающих» площадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

9 августа 2022 года Президентом подписан Указ, предусматривающий отмену моратория на проведение проверок по земельным вопросам.

Территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК запланированы проверки в отношении 2 тыс. 584 субъектов на площади 7,45 млн га, из них пашня – 585,2 тыс. га, пастбища – 6,86 млн га.

Вместе с тем, 900 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади около 3 млн га уже зарегистрированы, в результате чего внесено 418 предписаний по 1 млн 329 тыс. га об устранении нарушений земельного законодательства. Кроме того, с начала года проведены 103 внеплановые проверки в отношении местных исполнительных органов. Установлено, что 118 решений акиматов о предоставлении сельхозугодий приняты незаконно.

С начала 2022 года возвращено и проводятся завершающие процедуры по возврату государству 2 млн 929 тыс. га сельхозземель, что почти в семь раз больше, чем за весь прошлый год, когда вернуть удалось 430 тыс. га. Работа в этом направлении продолжается.

Общая площадь сельхозугодий в Казахстане составляет 201,9 млн га (пашня – 26,1 млн га, пастбища – 80,6 млн га, прочие – 7,3 млн га, земли запаса – 87,9 млн га), в том числе, предоставленных в землепользование – 114 млн га.


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