Более 11 тысяч пациентов с коронавирусом имеют симптомы в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по состоянию на 22 апреля зарегистрировано 19 360 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 11 044, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 905,8. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели уменьшился с 1,7% до 1,4%. R число по коронавирусной инфекции по области составил – 0,99, по республике – 1,07, семнадцатая позиция среди областей.

За последние сутки зарегистрировано 240 случаев КВИ, темп прироста – 1,3%. 196 симптомных (81,6%) случаев: 44 бессимптомных (18,3%) случаев, из них: на 22 апреля выписаны с выздоровлением - 13 205, за сутки из стационара выписано 65 пациентов, снято с домашней изоляции – 68 человека.



