РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:50, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 11 тысяч пациентов с коронавирусом имеют симптомы в Алматинской области

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по состоянию на 22 апреля зарегистрировано 19 360 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 11 044, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 905,8. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели уменьшился с 1,7% до 1,4%. R число по коронавирусной инфекции по области составил – 0,99, по республике – 1,07, семнадцатая позиция среди областей.

    За последние сутки зарегистрировано 240 случаев КВИ, темп прироста – 1,3%. 196 симптомных (81,6%) случаев: 44 бессимптомных (18,3%) случаев, из них: на 22 апреля выписаны с выздоровлением - 13 205, за сутки из стационара выписано 65 пациентов, снято с домашней изоляции – 68 человека.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:32
    Цифровая трансформация социальной сферы началась в Карагандинской области
    Сегодня, 22:28
    Детям раздали просроченный йогурт в школе Алматинской области: директор наказан
    Сегодня, 22:13
    4,3 млрд получат актюбинцы от фонда «Қазақстан халқына»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!