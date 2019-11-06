Более 11 тыс гектаров земли выведут из аренды на «Байконуре»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из аренды выведут 11,6 тысячи гектаров земли, относящейся к комплексу «Байконур». Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выводятся из аренды четыре земельных участка общей площадью 11,6 тысячи гектаров. Два участка площадью 1740 гектаров выводятся из аренды для решения вопросов поселка Торетам Кармакшинского района Кызылординской области», - сказал Сапархан Омаров, представляя законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 г.».

Два участка, по словам министра, площадью 9 950 гектаров, выводятся для строительства и эксплуатации международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай, железной дороги Алматы - Москва и для линейной части газопровода «Бейнеу – Шымкент».

Указанные земельные участки необходимы для развития Кызылординской области.

«Вывод данных участков не предусматривает сокращение арендной платы российской стороной», - уточнил Сапархан Омаров.

Согласно озвученным данным, на космодроме земля для РФ выделена на площади 4,7 миллиона гектаров. В том числе собственный участок «Байконура» в 1,5 миллиона гектаров.