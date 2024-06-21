Более 11 млрд тенге выделили на обработку полей в СКО

В Северо-Казахстанской области для проведения химической обработки полей против сорных растений и вредителей в рамках программы субсидирования пестицидов на этот год выделили 11,3 млрд тенге. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства и земельных отношений, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы ведомства, химическую обработку против сорняков проведут на площади 3,2 млн га, против вредителей – 211,4 тыс. га и против болезней – 599,2 тыс. га.

- Началась химическая обработка полей. Гербицидами против сорной растительности обработали уже треть от запланированной территории, против болезней – более 26% и против вредителей – уже почти 60%. В том числе по области проведена обработка пара на площади 266,8 тыс. га, или 53%, - сообщил М.Мендыбаев.

Работы по обработке полей проводятся преимущественно после захода солнца или с его первыми лучами.