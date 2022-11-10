Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Более 11 млрд тенге пайщиков присвоил астанчанин

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Ноября 2022, 09:46
Более 11 млрд тенге пайщиков присвоил астанчанин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Сарыаркинского района города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении столичного жителя по факту мошенничества в сфере жилищного строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

Судом установлено: осужденный, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в период 2013-2016 годы путем обмана завладел денежными средствами пайщиков (895 потерпевших) в особо крупном размере, а именно на общую сумму более 11 млрд тенге.

Подсудимый вину не признал. Однако его вина доказана показаниями свидетелей, потерпевших и другими письменными материалами уголовного дела.

Судом в качестве смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельствами признано наличие у осужденного трех малолетних детей.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил осужденному наказание в виде 6 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением административно-распорядительных функций в строительстве сроком на 5 лет.

Гражданские иски потерпевших по делу были рассмотрены приговором районного суда №2 Алматинского района города Астаны от 29.04.2019 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.


Астана   Суды   Строительство   Жилье   Мошенничество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам