    Более 1,1 млн туристов посетили Алматы за полгода

    За первое полугодие 2025 года Алматы принял свыше 1,14 млн туристов, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Фото: акимат Алматы

    Среди туристов — 323,5 тыс. иностранных гостей и 816,5 тыс. внутренних туристов.

    Существенный рост показал въездной туризм из Китая: за шесть месяцев Алматы посетили 54,1 тыс. граждан этой страны, что на 33,4% больше прошлогоднего показателя. Китайцы стали второй по численности группой иностранных туристов после Индии (56,2 тыс. человек). В топ также вошли туристы из таких стран, как Турция (17,9 тыс.), Республика Корея (9,7 тыс.), США (9,6 тыс.), ОАЭ (6,7 тыс.) и Германия (6,5 тыс.).

    Увеличение международного турпотока стало возможным благодаря активной работе по развитию туристической инфраструктуры и внедрению современных сервисов для гостей города. Алматы продолжает укреплять свои позиции как привлекательное направление для отдыха и делового туризма, расширяя географию туристических потоков и создавая комфортные условия для пребывания посетителей, отмечают в городском управлении туризма.

    Напомним, что в 2025 году Алматы вошел в список лучших туристических направлений по версии CNN, а также был отмечен среди трендовых направлений года по версии Booking.com.

    Ранее мы писали, что Казахстан вошел в топ-3 самых популярных направлений для российских туристов.

