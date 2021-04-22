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    14:55, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 102 тысяч жителей Алматинской области получили вакцину от коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на 21 апреля вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли более 102 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, первым компонентом привито 102 008 лиц, из них 17 006 медицинских работников, педагогов – 24 684, участковых полицейских – 2180, студентов - 679, контингентов медико-социальных учреждений - 483, сотрудников силовых структур - 7577, государственных служащих - 3143, лиц с хроническими заболеваниями - 1909, других лиц – 44 347.

    Вторым компонентом вакцинировано 11 509, из них 7396 медицинских работников, педагогов - 3015, участковых полицейских – 86 сотрудников силовых структур – 117, госслужащих – 89, лиц с хроническими заболеваниями-8, других лиц - 129. С начала проведения вакцинации пост прививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.

    По Алматинской области всего прививочных пунктов, задействованных в проведении вакцинации против КВИ – 172, также организовано 63 передвижных/выездных прививочных пункта. Все пункты обеспечены активными термоконтейнерами рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой.

    Ранее сообщалось, что в Алматинской области по состоянию на 22 апреля зарегистрировано 19 360 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 11 044.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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